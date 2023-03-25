Швидше за все, в пріоритеті у окупантів залишатимуться об'єкти енергетичної інфраструктури.

Російські військові відмовляються від тактики нанесення масованих ракетних атак і починають застосовувати точкові удари.

"Тактика ворога зараз знаходиться у пошуковому стані. Вони підбирають, що з того, що вже було застосовано, може спрацювати, тому що масовані ракетні атаки вже відходять у минуле, у них немає такого потенціалу, щоб запустити одразу 50-70-80 ракет, - це вже дуже безглуздий крок, але виключати в абсолюті його неможливо", - заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Вона додала, що російські загарбники "вочевидь" використовуватимуть точкові атаки - або ракетні, чи дронові.

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"Скоріш за все, в пріоритеті залишатимуться об'єкти енергетичної інфраструктури", - сказала Гуменюк.

Атаки Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, востаннє масовану ракетну атаку по Україні росіяни здійснили 9 березня, вона тривала понад 6 годин.

21 березня росіяни завдали ракетний удар по Одеській області. Були випущені три керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Дві ракети збиті силами ППО, одна влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.

У ніч на 24 березня РФ атакувала Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131 і керованими авіаційними бомбами. Запуски безпілотників здійснювалися з північно-східного напрямку, вони атакували Кривий Ріг і Сумську область.