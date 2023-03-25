Внаслідок ракетного обстрілу постраждалих не було.

Вночі російські окупанти вкотре ударили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні міста. Про це повідомляє Краматорська міськарада із посиланням на міського голову Олександра Гончаренка.

"Вночі росіяни вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару ніхто не постраждав. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

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Обстріли Краматорська - що відомо

14 березня російські війська вдарили ракетою по Краматорську. Тоді в результаті атаки від отриманих травм у лікарні померла одна людина та ще дев'ять отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня окупанти обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами. Росіяни поцілили у парк Бернацького та ритуальну службу. Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та декілька автівок. Внаслідок обстрілу російських загарбників житлових будинків у Краматорську загинуло двоє осіб, ще 10 зазнали поранень.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко наголосив, що росіяни цілеспрямовано вбивають мирних, тому залишатися на Донеччині небезпечно.

20 березня росіяни вдарили ракетами по Краматорську. Внаслідок атаки було пошкоджено дев'ять багатоповерхівок.

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