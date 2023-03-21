Ракети були випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря.

У вівторок, 21 березня, російські окупаційні війська завдали удару по Одеській області. Протиповітряна оборона збила дві ворожі ракети Х-59.

"Близько 19:40 21 березня у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" Х-59", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Оперативне командування "Південь" уточнило, що ворог випустив 3 керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Дві з них збили, проте третя влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.

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"Унаслідок ракетного удару постраждали чотири людини. Троє з них отримали легкі поранення вибуховою хвилею. Одна людина госпіталізована", – зазначили в командуванні.

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окупанти випустили по Одесі чотири ракети, дві з яких влучили по місту.

Ракетний удар по Одещині 21 березня

Ввечері 21 березня пролунав сигнал повітряної тривоги на Одещині. Ворог завдав ракетного удару по області.

Внаслідок влучення в будівлю зайнялася пожежа. Станом на 20:40 підрозділи ДСНС локалізували вогонь.

Місцеві пабліки публікували відео пожежі неподалік Одеси. При цьому в самому місті мешканці повідомляли про запах диму та гару в одному з районів.

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