У розвідці вказали, що саме її відвідував Путін. До того ж РФ використовує термін "група військ" в особливому сенсі, вказуючи на велике оперативно-цільове формування.

Кремль вперше обмовився про те, що в Україні воює нова "Дніпрська група військ". На це звернули увагу аналітики британської розвідки.

Там зазначили, що 18 квітня Кремль опублікував прес-реліз про візит президента РФ Володимира Путіна на окупований південь України і в ньому говориться, що Путін відвідав "Дніпрську групу військ".

"Це одна з перших згадок про існування Дніпрської групи військ (ДГВ). Росія використовує термін "група військ" в особливому сенсі, вказуючи на велике оперативно-цільове формування", - пояснили в британській розвідці.

Відео дня

Аналітики розвідки нагадали, що на початку вторгнення в Україну російські сили були організовані в групи військ, кожна з яких була пов'язана зі своїм рідним військовим округом в РФ, наприклад, Західна і Центральна групи військ.

"Існування явно нової ДГВ передбачає, що первісна організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати", - припустили в британській розвідці.

Аналітики також припустили, що завдання ДГВ полягатиме в захисті південного сектора окупованих українських територій, і "особливо південно-західний фланг, який зараз відзначений річкою Дніпро".

Війна в Україні: новини

Російські окупанти ціною великих втрат продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Так, Генштаб ЗСУ оновив дані про загальні бойові втрати росіян на війні проти України. Зокрема, з 24 лютого 2022 року окупанти втратили близько 184420 солдатів, 670 окупантів було ліквідовано за останню добу.

Крім того, російські окупанти проводили наземні атаки в Бахмуті і його околицях. Про це йдеться у новому огляді Інституту вивчення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: