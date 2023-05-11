Росія відправила маневрені групи росгвардійців для боротьби з партизанським рухом на окупованій частині півдня України.
"У зв’язку з тим, що окупанти не спроможні придушити проукраїнські настрої більшості населення ТОТ півдня України, їм доводиться посилювати поліцейський режим на цих територіях. Кремль не здатен знайти необхідну кількість колаборантів у "окупаційну поліцію", але страх перед партизанським рухом змушує присилати більше силовиків з Росії", - повідомляє прес-служба Центру національного спротиву.
Як зазначається, для забезпечення режиму в окупації України залучаються групи зі складу підрозділів спецпризначення Федеральної служби військ національної гвардії Росії. Їх зобов'язали:
- контролювати визначену територію;
- протидіяти так званим "дрг";
- протидіяти представникам руху спротиву;
- взаємодіяти з підрозділами Росії та органами окупаційної адміністрації;
- збирати оперативну інформацію на місцях для подальшого аналізу.
Українські партизани - що повідомлялось
У тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області партизани ведуть розвідку й готуються до проведення операцій.
Нещодавно українські партизани "привітали" російських загарбників та залишили у Луганську символи Руху опору.
Крім того партизани у Херсонській області ліквідували двох російських загарбників, які знущалися з цивільних мешканців.