Кремль не здатен знайти необхідну кількість колаборантів у "окупаційну поліцію".

Росія відправила маневрені групи росгвардійців для боротьби з партизанським рухом на окупованій частині півдня України.

"У зв’язку з тим, що окупанти не спроможні придушити проукраїнські настрої більшості населення ТОТ півдня України, їм доводиться посилювати поліцейський режим на цих територіях. Кремль не здатен знайти необхідну кількість колаборантів у "окупаційну поліцію", але страх перед партизанським рухом змушує присилати більше силовиків з Росії", - повідомляє прес-служба Центру національного спротиву.

Як зазначається, для забезпечення режиму в окупації України залучаються групи зі складу підрозділів спецпризначення Федеральної служби військ національної гвардії Росії. Їх зобов'язали:

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контролювати визначену територію;

протидіяти так званим "дрг";

протидіяти представникам руху спротиву;

взаємодіяти з підрозділами Росії та органами окупаційної адміністрації;

збирати оперативну інформацію на місцях для подальшого аналізу.

Українські партизани - що повідомлялось

У тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області партизани ведуть розвідку й готуються до проведення операцій.

Нещодавно українські партизани "привітали" російських загарбників та залишили у Луганську символи Руху опору.

Крім того партизани у Херсонській області ліквідували двох російських загарбників, які знущалися з цивільних мешканців.

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