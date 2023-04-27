Повідомляється, що партизанський рух "АТЕШ" оголосив про початок операції "Українська ніч".

На тимчасово окупованій території України продовжуює працювати спротив. Так, партизани у Херсонській області ліквідували двох російських загарбників, які знущалися з цивільних мешканців.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, такими є перші результати операції "Українська ніч", про початок якої оголосив партизанський рух "АТЕШ".

"Так, у ніч із 26 на 27 квітня у селі Великі Копані Олешківського району партизани ліквідували двох окупантів. Ліквідовані росіяни регулярно знущалися з місцевих жителів, але до них прийшла розплата", – зазначається у повідомленні.

Відео дня

Діяльність партизанів на окупованій території України

23 квітня партизани атакували блокпост російських окупаційних військ у Олешках Херсонської області. Диверсію провів біля 21:00 агент партизанського руху "АТЕШ".

Крім того, партизани руху "АТЕШ" назвали адресу головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо в окупованому Криму. Там зазначили, що постійно відстежують пересування зрадника.

Вас також можуть зацікавити новини: