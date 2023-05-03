Українці на окупованих територіях уважно стежать за загарбниками, зазначають в Центрі нацспротиву.

У тимчасово окупованому Луганську продовжує працювати підпілля. Українські партизани "привітали" російських загарбників та залишили у місті символи Руху опору.

"Українські партизани зараз перебувають у Луганську і разом з жителями окупованого міста готують "подаруночки" росіянам та їх посіпакам-колаборантам", – повідомляють в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що в різних куточках тимчасово окупованого міста партизани намалювали око, яке є символом Руху опору. Цей знак "демонструє окупантам та їхнім поплічникам, що українці уважно слідкують за їхнім кожним кроком і під час контрнаступу Збройних сил нікому з них не вдасться втекти".

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Що відбувається на окупованих територіях України

На окупованій частині Херсонської області окупанти відновили памʼятник Леніну. Його було демонтовано в 2015 році в рамках декомунізації.

Крім того, росіяни почали завозити представників криміналітету на тимчасово окуповані території України. Це робиться з метою залякування цивільного населення. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що ворог навмисно загострює криміногенну обстановку на захоплених територіях.

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