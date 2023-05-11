Супротивники крадуть переважно майно і транспортні засоби, поділилася заступник міністра оборони.

У Міністерстві оборони констатують, що з початку травня на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російські військові почали активніше мародерити.

Про це йдеться у дописі заступника міністра оборони України Ганни Маляр у Telegram. "З початку травня, особливо у дні, які оголошені окупантами святковими та вихідними, на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях значно зросла кількість випадків мародерства та крадіжок російськими військовослужбовцями. Крадуть переважно майно і транспортні засоби під приводом нібито необхідності забезпечення евакуації населення", - зазначила вона.

За інформацією Маляр, зокрема, у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам’янка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка на тимчасово окупованій території у Запорізькій області російські окупанти, прикриваючись так званим забезпеченням евакуаційних заходів, розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян.

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В Енергодарі у нічний час доби з території приватного підприємства "Електропівденмонтаж-10" було викрадено близько 20 одиниць автотранспорту та розграбовано склад матеріального майна.

Також вночі під приводом евакуації російської окупаційної адміністрації з населеного пункту Скадовськ на тимчасово окупованій території у Херсонській області окупанти поспішно вивезли награбовану оргтехніку та інше майно.

"Ймовірно, прибуле 7 травня ц. р. до порту м. Бердянськ чергове вантажне судно російські загарбники використають для переміщення вкраденого майна на територію тимчасово окупованого Криму", - зазначила Маляр.

Ситуація на окупованих територіях - що треба знати

На фоні інформації про контрнаступ Збройних сил України російські загарбники оголосили евакуацію населення у Запорізькій області. Також у Центрі нацспротиву повідомляли, що супротивник на тимчасово окупованих територіях Херсонської області готує евакуацію колаборантів.

Пізніше мер Мелітополя Іван Федоров написав, що ворог "догрався в евакуацію" - була спровокована шалена паніка, на в'їзді у захоплений РФ Крим з'явилися величезні черги.

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