Соцмережа значно послабила модерацію контенту через втрату великої кількості ключових співробітників.

Соціальна мережа Twitter практично перестала боротися з проплаченою російською пропагандою після того, як компанія перейшла у власність скандально відомого мільярдера Ілона Маска. Про це пише BBC, яка провела власне журналістське розслідування.

Видання зазначає, що після зміни власника в компанії почалися масштабні "реформи", в ході яких були звільнені кілька тисяч співробітників. В результаті в компанії практично не залишилося працівників, які б займалися модерацією контенту.

За словами колишніх і діючих співробітників Twitter, з якими поспілкувалися журналісти, в останні місяці в соцмережі помітно зросла кількість публікацій з агресивною риторикою, розпалюванням ненависті, пропагандою сексуальних злочинів. Так само в соцмережі стало більше політичної пропаганди та інформаційних маніпуляцій.

Відео дня

"З команди пішли кілька ключових експертів, які займалися конкретними регіонами – так званими суб'єктами загрози: від Росії до Китаю", – розповів вже колишній співробітник Twitter.

Ілон Маск і Twitter

Після багатомісячної епопеї і цілої серії скандалів Ілон Маск все ж зумів купити компанію Twitter в жовтні минулого року. Відразу після цього він вирішив звільнити значну частину співробітників, щоб скоротити витрати.

Потім мільярдер затіяв безліч реформ і нововведень в соцмережі, які викликали неоднозначну реакцію користувачів. Перший гучний скандал трапився, коли Маск вирішив продавати за 8 доларів "синю галочку" верифікації всім бажаючим, чим відразу ж дискредитував всі офіційні акаунти.

Також Маск значно пом'якшив політику покарань користувачів за порушення правил спільноти.

Згідно з деякими оцінками, своїми імпульсивними і непродуманими діями Маск значно нашкодив Твіттеру і поставив компанію на межу існування.

Вас також можуть зацікавити новини: