Фахівцями французької корпорації "були зібрані і узагальнені тисячі історичних і сучасних даних про зовнішність відомих російських красунь".

Французька косметологічна корпорація Yves Rocher розробила для російських клієнтів "метричні стандарти російських красунь".

У старій версії на сайті Московського інституту пластичної хірургії розміщена реклама компанії, у якій клієнтам пропонують ознайомитися зі "стандартами" російської зовнішності. Повідомляється, що жінки зможуть не тільки купити в спеціалізованих магазинах косметику, але і перевірити на основі даних Yves Rocher, чи є вони "справжніми російськими красунями".

У наданих аркушах Yves Rocher намальовані таблиці і шаблони з антропометричними ідеалами, що відповідають "чистому фенотипу російської жінки".

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Вказується, що фахівцями французької корпорації "були зібрані і узагальнені тисячі історичних і сучасних даних про зовнішність відомих російських красунь, чия видатна зовнішність була безперечна і чиє російське походження підтверджено документально".

Сам проект Yves Rocher реалізується тоді, "як патріотичні настрої в Росії сильні як ніколи". "Корпорація Yves Rocher вважає своїм обов'язком звернути увагу на унікальність і винятковість чистої російської краси. Кращі гени з покоління до покоління створили неповторний образ російської красуні", - йдеться в повідомленні.

Інститут рекламу видалив, але на неї вже встигли звернути увагу користувачі. Наприклад, журналіст та історик Шимон Бріман в Facebook натякнув, що оголошений "стандарт російської красуні" пахне нацистською політикою: "Три історики Голокосту, які прочитали цю свіжу російську рекламу, не змовляючись, сказали мені, що автори реклами просто замінили слово "німецька" з нацистської пропаганди на "російська".

А громадський діяч і перекладач Остап Українець в англомовному блозі підкреслив відповідальність французької корпорації, яка досі працює в Росії: "Не дивно, що росіяни так роблять і так думають. Вони ніколи і не приховували цього (але багатьом було лінь шукати). Однак Yves Rocher - не російська корпорація. Вона базується у Франції. Чесно кажучи, я трохи шокований, що вони були обрані для підтримки цієї маленької ініціативи з вимірювання черепа".

Українська філія Yves Rocher ще 7 березня заявляла на своїй сторінці в Facebook, що юридично зареєстрована в Україні і ніяким чином не пов'язана з російською "сестрою": "Yves Rocher Україна ніяк юридично не пов'язана з компанією Yves Rocher Росія: будь-які дії щодо функціонування цієї філії знаходяться поза зоною наших рішень".

Скандали за участю французьких брендів - останнє

Нещодавно французьку мережу супермаркетів "Ашан", що діє і в Україні, викрили на допомозі російським окупантам. Згідно з розслідуванням ЗМІ, Російська філія мережі закуповувала загарбникам продукти харчування, одяг і навіть сигарети під виглядом "гуманітарної допомоги" людям Донбасу.

Французи всі звинувачення відкидали. У відповідь НАЗК внесло мережу до списку міжнародних спонсорів тероризму.

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