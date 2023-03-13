Дружина Навального нічого не сказала про Україну на "Оскарі".

Лінійний продюсер і другий режисер документального фільму "Будинок зі скалок" Азад Сафаров прокоментував те, що фільм про російського опозиціонера Олексія Навального отримав "Оскар". Не усі оцінили вибір Кіноакадемії.

"Зрозуміло що ми дуже-дуже хотіли привести цю нагороду Україні в ці важкі часи. Але ми вважаємо, що ми мали виграти не тому, що ми з України, а тому, що наш фільм дуже якісний, дуже ціннісний. Він розповідає про дуже важливі речі і він знятий дуже талановитим і геніальним режисером. Тому ми вважаємо, що всі шанси були... Але, на жаль, сталося те, що сталося. Тут є різні причини, не хочеться критикувати Кіноакадемію, це їхнє право, це їхнє рішення", - розповів в ексклюзивному коментарі для "Сніданку з 1+1" Сафаров.

Він також додав, що уся ця ситуація демонструє роботу пропаганди РФ. Проте Сафаров та його колеги не будуть зупинятися, вони будуть і далі привертати увагу людей до України та повномасштабної війни, до того, що від дій агресора страждають діти. Також він зазначив, що дружина Навального та його діти, які отримували "Оскар", могли б хоча б щось сказати про ситуацію у нашій країні:

Ми розуміємо, що російська пропаганда дуже добре продовжує діяти, дуже гарно представляє так званими опозиціонерами так званих політиків... Ми все одно віримо, що наш фільм якісний. Ми віримо, що зробили багато дуже ціннісного, коли розповідали тут і всюди про Україну, про проблеми дітей в Україні. Ми через цей фільм багато зустрічалися з журналістами, багато зустрічалися з представниками кіноіндустрії. До нас прямо на "Оскарі" підходило багато людей, дякували за те, що ми є... Так шкода, що ті, хто виходив на сцену, переможці цієї категорії, жодного слова не сказали про Україну. Жодної підтримки до України... Тому я дуже сумніваюся, що тут можна говорити про опозиційність.

Попри те, що українська документалка не отримала "Оскар", додав Сафаров, вона усе одно продовжує виконувати свою місію. Фільм про українських дітей підтримали критики, прості люди, представники кіноіндустрії.

Проте на самій церемоній, зазначив продюсер, не пригадували про України та повномасштабну війну. Це розчарувало Сафарова, адже він та його колеги сподівалися на те, що президенту Зеленському дадуть виступити на "Оскарі", що увага людства сфокусується на російській агресії.

Документальний фільм українського виробництва "Будинок зі скалок" - що відомо

"Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters) - документальний фільм спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії, який знімали до повномасштабної війни. У кінострічці розповідається про дітей зі сходу України. Вони мешкають у дитячому будинку в Лисичанську. Автор стрічки, данець Сімон Леренг Вільмонт, показав, як живуть маленькі українці у прифронтовому місті.

Світова прем'єра документалки відбулася у січні 2022 року на одному з найпрестижніших фестивалів незалежного кіно у світі Sundance Film Festival. Згодом фільм потрапив до шортліста премії "Оскар" в категорії "Найкращий міжнародний фільм". Сьогодні ж стало відомо, що документалка не отримала статуетку. "Оскар" у цій категорії отримав документальний фільм про Навального.

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