Витрати російського бюджету на фінансування армії, кинутої на війну з Україною, на початок травня перевищили 3 трлн.

Росія витрачає на війну в Україні 30 млрд рублів на день.

Таку оцінку з посиланням на дані системи "Електронний бюджет" навів Яніс Клюге, науковий співробітник Німецького інституту проблем міжнародної безпеки.

Витрати російського бюджету на фінансування армії, кинутої на війну з Україною, на початок травня перевищили 3 трлн. За даними Мінфіну, лише за відкритими статтями у розділі "національна оборона" бюджет витратив 789,8 млрд руб. станом на 15 травня. До цієї суми потрібно додати ще секретні витрати - 3 трлн руб., з яких 80% (2,4 трлн руб.) дістається військовим.

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"Таким чином, у середньому щомісяця бойових дій обходиться бюджету приблизно 720 млрд руб. Це два річні бюджети багатих регіонів, таких як Ямало-Ненецький або Ханти-Манійський автономні округи (330 млрд руб.). Щодня військова машина "з'їдає" близько 30 млрд руб. - суму, яку можна порівняти з тією, що найбідніші регіони збирають у скарбницю за рік", - зазначає The Moscow Times.

Витрати РФ на війну проти України

Фінансист Білл Браудер заявив, що 80% грошей, які повинні були витратити на війну проти України, вкрали російські чиновники. За розрахунками, які проводилися ще в травні, Кремль витрачає на війну з Україною 900 мільйонів доларів кожен день. Сюди входять виплати солдатам, забезпечення їх боєприпасами і ракетами, а також витрати по ремонту пошкодженої військової техніки.

19 листопада у Міноборони Великої Британії повідомили, що через війну та поразки на фронті Росія значно збільшує бюджетні витрати на оборонний сектор на 2023-й рік.

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