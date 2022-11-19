Зокрема, у проекті бюджету РФ на наступний рік витрати на російську оборону збільшують на більш ніж 40%.

Росія через війну та поразки на фронті значно збільшує бюджетні витрати на оборонний сектор на 2023-й рік.

Зокрема, 16 листопада Росія здійснила найбільший випуск боргових зобов'язань за один день, залучивши 820 млрд рублів (13,6 млрд доларів), повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у Twitter.

"Це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов'язань - це ключовий механізм для підтримання витрат на оборону, які значно зросли з часу вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

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Також сказано, що заплановані Росією витрати на "національну оборону" у 2023 році на рівні приблизно 5 трлн рублів (84 млрд доларів) свідчать про збільшення попереднього бюджету-2023 більш ніж на 40%.

Як зазначає розвідка, емісія боргових зобов'язань коштує дорого в періодів невизначеності.

"Розмір цього аукціону дуже ймовірно вказує на те, що російське міністерство фінансів вважає нинішні умови відносно сприятливими, але прогнозує дедалі більш невизначеним податкове середовище впродовж наступного року", - додали в розвідці.

Війна в Україні: наслідки для Росії

Як повідомляв УНІАН, за розрахунками, які проводилися ще в травні, РФ витрачала на війну з Україною 900 мільйонів доларів щодня. У цю суму тоді входили виплати солдатам, забезпечення їх боєприпасами і ракетами, а також витрати з ремонту пошкодженої військової техніки.

За даними британської розвідки, масовані ракетні удари по Україні виснажують резерви РФ.

Також повідомлялося, що війна проти України назавжди позбавила Російську Федерацію статусу провідної енергетичної держави.

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