За його словами, влада бездіяльно намагається облаштуватися у цих умовах.

Екс-міністр економіки Росії, доктор економічних наук Андрій Нечаєв відзначився коментарем про кризову ситуацію в РФ після введення санкцій. На його переконання, зараз РФ "у ж*пі".

Про це росіянин сказав на фінансовому форумі в Єкатеринбурзі, повідомляє The Insider.

"Не те погано, що ми в ж*пі, а що ми вирішили в ній облаштовуватися", – заявив Нечаєв, кажучи про бездіяльність влади щодо запобігання кризи.

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Публіка відреагувала смішками та кількома аплодисментами. Нечаєв продовжив, що Макдональдс, який пішов з Росії, можна замінити млинцями, а високотехнологічну продукцію - ні. За його словами, росіян чекає фінансова криза.

"Резервів для фінансування дефіциту вистачить на рік, проте потім доведеться вдаватися до позик. Також країна зіткнулася з масовою еміграцією, відпливом капіталу за кордон та падінням нафтогазових доходів", – наголосив економіст.

Андрій Нечаєв - перший міністр економіки Росії. Він обіймав посаду з лютого 1992-го до березня 1993 року.

Економіка РФ помирає

Економіка РФ більше не здатна стримувати ефект санкцій. У новому дослідженні KSE Institute аналітики констатували, що за рік війни з Україною резерви РФ - фактично скінчилися - проти країни прийнята така безпрецедентна кількість санкцій, що будь-який новий "удар" може остаточно зломити цей "картковий будиночок".

У майбутньому експорт РФ може скоротитися ще на 70 млрд доларів, що призведе до зростання дефіциту бюджету до 8-9% ВВП.

Наразі на підтримку своєї військової машини та економіки у Путіна залишилося грошей до літа, вважає політтехнолог Борис Тізенгаузен. За його словами, Захід цілком здатний змусити диктатор закінчити війну в Україні новими санкціями.

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