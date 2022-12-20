Також внаслідок ворожих атак пошкоджено житлові будинки та квартири, господарських споруди, адмінбудівлі, типографію, заклад дошкільної освіти, лінії електропередач, газопровід.

Росіяни вкотре обстріляли Херсонщину. Внаслідок ворожих ударів один цивільний загинув. Також відомо, що рашисти били по Херсону, є поранені.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). За даними слідства, сьогодні вранці внаслідок чергових обстрілів військовослужбовцями РФ населених пунктів Херсонської області в одному з селищ міського типу загинув місцевий мешканець.

Крім того, двох цивільних у Херсоні госпіталізовано з травмами, отриманими внаслідок обстрілів житлових масивів. Також пошкоджено житлові будинки та квартири, господарських споруди, адмінбудівлі, типографію, заклад дошкільної освіти, лінії електропередач, газопровід.

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Обстріли Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, рашисти постійно обстрілють Херсон та інші звільнені населені пункти області. Коли окупанти тікали від ЗСУ, вони забирали навіть душові кабіни. Про мародерство рашистів на Херсонщині нещодавно розповів мешканець області.

18 грудня російські окупанти 69 разів обстріляли Херсонську область. Попадання зафіксовані як в Херсоні, так і інших населених пунктах, шестеро людей отримали поранення.

19 грудня стало відомо, що російські війська 42 рази обстріляли Херсон. Двоє людей загинуло, ще троє отримали поранення.

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