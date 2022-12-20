Чоловік здивувався, що усі новини про мародерство росіян - правда.

Росіяни, які втекли з Херсонщини, розташувалися у селі Чорноземне під Мелітополем на Запоріжжі. Із собою загарбники привезли багато награбованих речей. Серед "трофеїв" навіть душові кабінки.

Як повідомляє "Ріа-Мелітополь" з посиланням на місцевого жителя, окупантів у селі дуже багато. Спочатку вони оселилися у школі, а згодом втекли у приватні будинки. Двоповерхові котеджі, розташовані у селі, зайняли росіяни слов'янської зовнішності - по 10-12 окупантів у кожному.

"Привезли із собою все награбоване. Я раніше й не вірив, думав, ну, перебільшують, коли розповідають про масову крадіжку в лавах росармії. А виявилося – і правда. Російські солдати притягли з собою холодильники, пральні машинки, електрочайники, скрині з магазинів і навіть душові кабіни. Усе це вони встановлюють у наших будинках. Мабуть, зібралися тут зимувати", – розповів місцевий.

При цьому росіяни бояться місцевих і намагаються взагалі ні з ким не спілкуватися.

"Ми їх бачимо тільки як вони вранці йдуть на навчання й починаються постріли, вибухи. Уже навіть усі звикли до них. Ще заходять до магазину по продукти й одразу біжать додому та сидять там. Ми так зрозуміли, вони й самі бояться", – зазначив чоловік.

Мародерство окупантів

Російські окупанти прославилися крадіжками в тимчасово окупованих населених пунктах України. Вони привласнювали все-починаючи від білизни і закінчуючи технікою. Всі ЗМІ облетіло фото, як росіяни залишають Київську область з пральними машинками, килимами та іншим.

Крім того, під час втечі з Ізюму окупанти крали велосипеди, тому що у них не було пального для техніки. 20 листопада стало відомо, що схожа історія повторилася в Каховському районі Херсонської області.

Окупанти не гребували красти навіть тварин. Так, у листопаді під час втечі з Херсона Російські росіяни вкрали з місцевого зоопарку єнота, а інших звірів просто вивезли до тимчасово окупованого Криму.

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