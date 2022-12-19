Ворог також вдруге вдарив по будівлі обласної адміністрації.

За минулу добу російські окупанти 69 разів обстріляли Херсонську область. Попадання зафіксовані як в Херсоні, так і інших населених пунктах. В результаті ударів поранення отримали шестеро людей.

"Російські окупанти 69 разів обстріляли територію Херсонщини. По мирних населених пунктах області ворог бив з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Загарбники продовжують атакувати житлові квартали Херсона. Поцілили в освітній заклад, готель, приватні та багатоквартирні будинки", — написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в офіційному Telegram-каналі.

Один з ударів окупанти завдали по будівлі ОДА. Фотографії пошкодженої будівлі з'явилися в місцевих Telegram-каналах. Загалом через обстріли постраждали шестеро людей. Всі вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Обстріли Херсона та області: остання інформація

Вчора, 18 грудня, рашисти здійснили обстріл центру Херсона. Через удари постраждали три людини. Вони отримали осколкові поранення, один житель перебуває у важкому стані.

А 17 грудня окупанти 27 разів обстріляли Херсонщину. Ворог вдарив у тому числі по центру гуманітарної допомоги, де в результаті загинула одна жінка.

Що стосується обстрілу будівлі обладміністрації, то вперше удар по ній завдали 14 грудня. Бомбардування призвело до пошкодження двох поверхів.

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