Ворожий снаряд упав поруч із машиною загиблого чоловіка.

В понеділок, 19 грудня 2022 року, російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. Внаслідок нової ракетної атаки загинув чоловік.

Як повідомила Херсонська міська рада в Telegram, ворожий снаряд упав поруч із машиною загиблого чоловіка.

Прес-офіцер Комендатури оборони міста Херсон Дмитро Плетенчук зазначив, що одна з ракет знову влучила в будівлю Херсонської облдержадміністрації. Друга – потрапила у будівлю державної установи.

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Крім того, постражав навчальний заклад. Ворожий снаряд пробив дах будівлі.

"Російські війська почали обстрілювати Херсон із систем протиповітряної оборони С-300, намагаючись уразити місто з більшої відстані", – додали в міськраді.

Ситуація на Херсонщині

У неділю, 18 грудня, російські загарбники завдали удару по центру Херсона. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

Днем раніше росіяни обстріляли штаб гуманітарної допомоги у передмісті Херсона. Одна жінка померла від отриманих поранень, а ще дві особи опинилися у лікарні.

Крім того, ширяться чутки про те, що окупанти відступають з лівого берега Херсонської області. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що росіяни хочуть відійти далі від радіусу ураження української артилерії. Водночас фахівець зазначає, що росіяни перегруповуються і заманюють ЗСУ в пастку.

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