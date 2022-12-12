Нинішні мінімальні політичні цілі війни Росії залишаються незмінними.

Цілі, які Росія переслідує у війні проти України, не змінилися, а їх досягнення залишається малоймовірним, вважають у британській розвідці.

В звіті станом на ранок 12 грудня британське відомство цитує недавній коментар прес-секретар президента Росії Дмитра Пєскова, в якому він переформулював основні цілі війни, яку росіяни називають "спеціальною військовою операцією".

Він назвав однією з головних цілей Росії "захист" жителів Донбасу і південного сходу України і заявив, що є ще багато роботи "щодо звільнення" території.

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"Коментарі Пєскова припускають, що нинішні мінімальні політичні цілі війни Росії залишаються незмінними. Росія, ймовірно, як і раніше прагне поширити контроль на всю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Російські військові планувальники, ймовірно, як і раніше прагнуть віддати пріоритет просуванню вглиб Донецької області", – констатують в британській розвідці.

Там наголошуюь, що просування російських сухопутних військ у найближчі кілька місяців є малоймовірним, як і досягнення заявлених політичним керівництвом РФ військових цілей.

"Наразі стратегія Росії навряд чи досягне поставлених цілей: вкрай малоймовірно, що російські збройні сили в цей час здатні створити ефективну ударну силу, здатну відбити ці райони", – акцентує британська розвідка.

Цілі Путіна у війні проти України

Як констатував глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, розв'язана Росією війна з Україною триває вже 10 місяців, і російський диктатор Володимир Путін зазнав невдачі на всіх напрямках. Українські захисники відбили атаку на Київ, відкинули росіян від Харкова в результаті контратаки, а потім витіснили їх і з Херсона.

При цьому, на думку аналітиків, Путін, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні. Йдеться не лише про анексію нових територій, а й зміну режиму та ліквідацію спроможності України протистояти майбутнім атакам чи тиску Росії.

Очікують, що бойові дії в Україні можуть активізуватися цієї зими. При цьому в Офісі президента прогнозують, що масовані обстріли критичної інфраструктури України продовжуватимуться.

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