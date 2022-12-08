Міллі вважає, що взимку варто очікувати наступу ЗСУ або армії окупантів.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі констатував, що розв'язана Росією війна з Україною триває вже 10 місяців, і російський диктатор Володимир Путін зазнав невдачі на всіх напрямках.

Під час свого виступу на Заході Wall Street Journal Міллі нагадав, що українські захисники відбили атаку на Київ, а потім більш ніж встояли в боях в східній частині країни, в результаті контратаки відкинули росіян в Харкові, а потім витіснили їх і з Херсона.

Міллі акцентує, що на цьому тлі РФ завдає удапів по енергетичній інфраструктурі. Він називає це спробою "зламати хребет, зломити волю українського народу", але наголошує, що і це не вдається.

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"Українські військові не залежать від цієї енергетичної інфраструктури при проведенні військових операцій. ... Ви побачите, що це не ламає хребет, а підвищує рівень стійкості і опору з боку українського народу", – зауважив Міллі.

Він також наголосив, що Росія як і раніше окуповує частину української території, і зазначив, що в розпал зими можливі активні дії на фронті.

"Попереду ще багато бойових дій. Але в цю хвилину ситуація така, що лінії стабілізуються, і з настанням зими все трохи сповільниться через мороз. Тоді з'явиться потенційна можливість для настання, дій з обох сторін в розпал зими – через погоду і місцевість. Тож подивимося, що станеться", – зазначив він

Російські атаки по енергетичній інфраструктурі

Російський диктатор Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні, вважають аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

З початку жовтня росіяни завдали вже 8 масованих атак енергетичній інфраструктурі в Україні, в перерві між якими не припиняються окремі атаки по українських населених пунктах.

Через значні пошкодження інфраструктури по всій країні діють відключення електрики – планові, екстрені та аварійні. За інформацією Міністерства енергетики, найскладніша ситуація з енергопостачанням зараз спостерігається в Київській, Вінницькій та Одеській областях.

В Офісі президента прогнозують, що влада Російської Федерації на зиму робить ставки на масовані обстріли критичної інфраструктури України, тож вони триватимуть.

Раніше в Кремлі вже визнали, що обстрілюють енергетичну інфраструктуру, щоб примусити владу України до переговорів. А 8 грудня російський диктатор звинуватив Україну в тому, що російська армія обстрілює критичну інфраструктуру країни.

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