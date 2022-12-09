На думку аналітиків, Кремль створює умови для тривалої війни, спрямованої на викорінення українського суверенітету. Ще одним підтвердженням цьому є посилання Путіна на російську імперську історію.

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні. У Москві створюють умови для тривалої війни, спрямованої на викорінення українського суверенітету.

Як наголошують в американському Інституті вивчення війни (ISW), попри те, що прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков вперше визнав, що нинішня територіальна мета РФ полягає в тому, щоб повністю захопити чотири частково окуповані області України, Путін все ще хоче реалізувати максималістські цілі у війні проти України.

Пєсков заявив, що одна з головних цілей Росії полягала не в анексії нових територій, які зараз не знаходяться під окупацією Росією, оскільки "має ще багато роботи" для повної окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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"Пєсков також заявив, що Кремль, як і раніше, переслідує свої цілі "демілітаризації" та "денацифікації" в Україні, які підтверджують, що Росія, як і раніше, домагається зміни режиму та ліквідації здатності України протистояти майбутнім атакам чи тиску Росії", - наголосили експерти.

Посилання Путіна на російську імперську історію 7 грудня та його нещодавні коментарі щодо ролі Росії як єдиної "гарантії українського суверенітету" є додатковими показниками того, що Кремль створює умови для затяжної війни, спрямованої на ліквідацію українського суверенітету. Навмисна непослідовна інформаційна політика Кремля є частиною постійної інформаційної операції окупантів.

"…яка спрямована на те, щоб ввести Захід в оману і підштовхнути Київ до переговорів і пропонувати превентивні поступки", – заявили дослідники.

Проте в Інституті зауважили, що кремлівські повідомлення, орієнтовані на Захід, продовжують злити провоєнну спільноту блогерів РФ, які дедалі частіше звинувачують Кремль у відхиленні від своїх початкових військових цілей в Україні. У зв'язку з цим Путін, можливо, намагається взяти під контроль спільноту військових блогерів, підриваючи довіру до неї та заохочуючи до самоцензури.

Війна в Україні: прогнози

Як писав УНІАН, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що бойові дії в Україні можуть активізуватися цієї зими, попри нещодавнє зниження темпів бойових дій з осені, частково підтвердивши оцінки та прогнози Інституту.

В Офісі президента прогнозують, що влада Російської Федерації на зиму робить ставки на масовані обстріли критичної інфраструктури України, тож вони триватимуть.

Наразі найважча ситуація на фронті на Донбасі. Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що окупанти просуваються до Бахмута. При цьому росіяни йдуть в наступ в районі Авдіївка-Донецьк, але знаходяться в обороні на лінії Сватове-Кремінна.

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