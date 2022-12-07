У Києві може статися "апокаліпсис", як у голлівудських фільмах, вже цієї зими, якщо РФ продовжить свої удари по інфраструктурі України.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, пише Reuters. За його словами, через низьку температуру у місті стане неможливо жити.
"Київ може втратити електроенергію, воду, тепло. Може статися "апокаліпсис", як у голлівудських фільмах, коли через низьку температуру неможливо жити в будинках", - зазначив Кличко.
За його словами, Київ може залишитися без центрального опалення до весни. Це при тому, що температура повітря у столиці може опуститися до -15 градусів.
"Якщо електрика й надалі буде відсутня, а зовнішня температура буде низькою, ми, на жаль, будемо змушені зливати воду з будівель. Інакше вода може замерзнути і порушити всю водопровідну мережу, а будівлі будуть повністю непридатні для подальшого використання", - пояснив мер міста.
На думку Кличка, мешканцям столиці наразі нема потреби евакуюватися, хоча вони мають бути готовими до такого сценарію. Він запевнив, що влада міста "бореться і робить все можливе, щоб цього не сталося", й закликав підготувати предмети першої необхідності, оскільки у Києві не вистачає місць у пунктах обігріву.
Відключення світла у Києві
10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання, а 23-го листопада енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.
Зараз усі автобусні парки Києва забезпечені необхідним запасом пального і мають автоматичні джерела енергії, зокрема бензинові та дизельні генератори на випадок довготривалого блекауту.
Кличко зазначив, що рух поїздів метрополітену в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання буде призупинено, а 45 підземних станцій метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.