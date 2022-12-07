Він припустив можливий сценарій, за яким столиця може залишитися без центрального опалення до весни.

У Києві може статися "апокаліпсис", як у голлівудських фільмах, вже цієї зими, якщо РФ продовжить свої удари по інфраструктурі України.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, пише Reuters. За його словами, через низьку температуру у місті стане неможливо жити.

"Київ може втратити електроенергію, воду, тепло. Може статися "апокаліпсис", як у голлівудських фільмах, коли через низьку температуру неможливо жити в будинках", - зазначив Кличко.

Відео дня

За його словами, Київ може залишитися без центрального опалення до весни. Це при тому, що температура повітря у столиці може опуститися до -15 градусів.

"Якщо електрика й надалі буде відсутня, а зовнішня температура буде низькою, ми, на жаль, будемо змушені зливати воду з будівель. Інакше вода може замерзнути і порушити всю водопровідну мережу, а будівлі будуть повністю непридатні для подальшого використання", - пояснив мер міста.

На думку Кличка, мешканцям столиці наразі нема потреби евакуюватися, хоча вони мають бути готовими до такого сценарію. Він запевнив, що влада міста "бореться і робить все можливе, щоб цього не сталося", й закликав підготувати предмети першої необхідності, оскільки у Києві не вистачає місць у пунктах обігріву.

Відключення світла у Києві

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання, а 23-го листопада енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Зараз усі автобусні парки Києва забезпечені необхідним запасом пального і мають автоматичні джерела енергії, зокрема бензинові та дизельні генератори на випадок довготривалого блекауту.

Кличко зазначив, що рух поїздів метрополітену в разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання буде призупинено, а 45 підземних станцій метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Вас також можуть зацікавити новини: