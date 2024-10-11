РФ втрачає одного солдата на кожні 2,5 'квадрати' території, - заступник голови місії України в ОБСЄ

Як зазначила посадовиця, красномовніше за все про "м'ясну тактику" ворога каже Вугледарська кампанія.

Російська армія втрачає одного солдата на кожні 2,5 квадратних метри зайнятої української території втрачає одного солдата. Про це заявила заступниця голови української місії при ОБСЄ Наталія Костенко на засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, передає Укрінформ.

"Російське військове керівництво значною мірою покладається на тактику "гарматного м’яса", демонструючи, що воно може досягати прогресу тільки ціною, яку будь-яка інша країна визнала б неприйнятною. Підраховано, що кожні 2,5 квадратних метри російського просування в Україні вартують російським окупантам життя одного солдата", - заявила Костенко.

Зокрема, Костенко зазначила, що красномовніше за все про "м'ясну тактику" ворога каже Вугледарська кампанія. Окупанти захопили місто після сотень щоденних спроб прорвати українську оборону. Російська пропаганда вже оголосила це стратегічною перемогою, але у реальності окупанти йшли до цього два роки із переважаючою кількістю живої сили, артилерії та авіації. Натомість вони захопили руїни.

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"Українські військові продовжують виявляти та знищувати військові штаби російсько-окупаційних військ, шляхи логістики та зв’язку, склади з боєприпасами. Зокрема, минулого тижня наші війська успішно знищили командні пункти 35-ї та 27-ї мотострілецьких бригад, а також командний пункт 2-ї загальновійськової армії РФ", - підсумувала вона.

Війна в Україні - втрати окупантів

Російсько-українська війна триває й Сили оборони протягом минулої доби ліквідували близько 1140 російських окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни наразі складають близько 666 340 осіб. Крім того, українські захисники спалили десятки одиниць ворожої техніки.

За даними Forbes, українські захисники потрапили в "жорстку" засідку під час проведення Курської операції. Видання відзначає про втрату щонайменше одного CV90, Marder, M-2 і Stryker.

Тим часом аналітики DeepState повідомляють про захоплення російськими окупантами ще трьох населених пунктів у Донецькій області. Експерти відзначають, що йдеться про Миколаївку, Красний Яр і Крутий Яр, які знаходяться неподалік міста Мирноград.

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