За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, РФ використовує до 130 дронів на добу, аби розвідати українські позиції.

Після знищення літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, російські війська намагаються замінити їх дронами, повідомила начальниця Об’єднаного координаційного (ОК) прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вони активізували свою безпілотну розвідку і протягом кількох діб поспіль ми спостерігали у нашій зоні відповідальності підвищення таких безпілотних літальних апаратів – понад 100-130 одиниць за добу проліт у нашій зоні відповідальності як по лінії зіткнення, так і глибше. Отже, ворог намагається компенсувати кількістю, як не якістю", – сказала Гуменюк.

Ускладнює задачу ворогу і збільшення знищених бортів тактичної авіації, пояснила Гуменюк. Через це війська РФ вимушені зменшити кількість ударів КАБами по українських позиціях.

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"Літаки тактичної авіації, які раніше в нашій зоні відповідальності виконували завдання зі спрямуванням керованих авіабомб, сьогодні не ризикують власними корпусами й тримають їх якомога далі – в акваторії Чорного та Азовського моря. І звідти також працюють для збору інформації. Але цей процес ускладнений, оскільки обладнання всіх цих засобів не відповідає потужностям того самого А-50. А самого А-50 ми не спостерігаємо вже понад тиждень", – сказала речниця ОК "Південь".

За словами Гуменюк, РФ намагається вполювати українські системи ППО на фронті, але ці спроби не мають успіху.

"Ті заходи, які ворог вживає – схожі більше на відчайдушні. Вони дійсно намагалися з-за допомоги протирадіолокаційних ракет розслідувати готовність наших систем ППО. Але ми знаємо про цю тактику ворога і готові до реагування на неї. Різними способами. Наприклад, збиття ракет типу Х-31П – дуже складна історія. Але є інші способи протидіяти їм, але так і сталося минулого разу – ракета втратила свою спроможність над акваторією Чорного моря. Успіху ворог не досяг", – підсумувала Гуменюк.

Знищення російської авіації: що треба знати

Від початку лютого армія РФ втратила вже 15 військових літаків. Серед них як літаки тактичної авіації, які використовують для ударів керованими авіабомбами по українських позиціях на фронті, так і один літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

На думку полковника Збройних сил України Петра Черника, якщо така тенденція продовжиться, це дозволить Україні почати планувати власні наступальні дії.

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