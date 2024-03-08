Всього за добу на лінії фронту було 86 бойових зіткнень.

На фронті протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 цих ударних БпЛА було знищено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

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На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області. Там ворог, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку воїни відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Війна в Україні - останні удари РФ

Як повідомляв УНІАН, вдень 7 березня окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини. Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік 1972 року народження – його тіло біля воронки знайшли сусіди.

Крім того, РФ завдала удару по Сумах. У місті пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Згодом в ОВА уточнили, що постраждали приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу.

Вранці росіяни атакували Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря. Противник спрямував на регіон ракету Х-31П, повідомили в Силах оборони півдня.

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