Українські захисники збили 33 ударних БПЛА окупантів.

У ніч на 8 березня російські окупаційні війська атакували південь та схід України.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ворог застосував одну зенітну керовану ракету С-300, дві Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed". Запускали дрони з району Балаклави тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок потужної бойової роботи захисники неба збили 33 "шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

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"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", - додали у Повітряних силах ЗСУ.

Атаки дронів по Україні

Як повідомляв УНІАН, військово-політичний аналітик Олександр Коваленко проаналізував кількість та інтенсивність ударів "шахедами" по Україні. За лютий російські окупанти запустили по Україні 356 одиниць Shahed. За його словами, або виробництво Shahed-131/136 стагнує, або йде процес поступального накопичення.

У ПС ЗСУ повідомляли, що Росія проводить модернізацію ударних безпілотників і продовжує нарощувати їх виробництво. Нещодавно Росіяни виклали фото та відео збірки дронів-камікадзе "Герань-2", більше відомих як "Шахеди".

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