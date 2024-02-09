За словами Гуменюк, РФ ненадовго випустила в море тільки один ракетоносій.

Російські війська зменшили присутність військових кораблів у Чорному морі зокрема і через нещодавнє знищення Силами оборони російського катера "Івановець", повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Знищення "Іванівця" підтриманий загальним штормом у Чорному морі, тому загальна ситуація відображається і на кількості корабельного угруповування. Останні два дні вони виводили в море до п'яти одиниць. Всі вони патрулюють напрямок нового пункту базування, порівняно нового – Новороссійська. Тримаються ближче до цього порту", – сказала Гуменюк.

Вона додала, що РФ ненадовго виводила на чергування один ракетний носій: "Ракетоносій вже заведений в пункт базування, він досить не довгий час ніс чергування, це ракетоносій "Фрегат Макаров" виходив. Але станом на ранок, жодного ракетоносія ми не спостерігаємо на чергуванні".

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РФ продовжує тероризувати цивільні об'єкти

Гуменюк також розповіла, що РФ продовжує завдавати ударів по віддалених від лінії фронту територіях. Протягом минулої доби було влучання в цивільний об'єкт.

"Одним із таких способів терору залишаються дронові атаки і ворог продовжував і цієї ночі використовувати шахеди. Цього разу, в нашій зоні відповідальності, атака характеризувалася стрімким розвитком подій. Протягом години було відпрацьовано удар в напрямку Херсонщини та Миколаївщини. На жаль, не вдалося уникнути влучань – влучання відбулося в агропідприємство. Це ще один напрямок ворожого терору", – сказала Гуменюк

Російсько-українська війна триває: останні новини

Вранці Генштаб повідомив про те, що минулої доби українські війська ліквідували ще 910 російських окупантів на фронті. Загальні втрати Росії у війні вже становлять 393 290 військових.

Протягом минулої доби на фронті між українськими воїнами та окупантами було 65 бойових зіткнень, найбільше протистоянь відбулося на Авдіївському та Мар’їнському напрямку.

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