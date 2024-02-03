Розвідники здійснили складну операцію на рейді озера Донузлав, підкреслив президент України.

Президент України Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які виявили особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань, зокрема, знищення російського ракетного катера "Івановець".

Як повідомляє Офіс глави держави, зустріч з розвідниками відбулася в Маріїнському палаці. Глава держави зазначив, що радий можливості особисто подякувати їм, а також усім воїнам ГУР. "Багато зроблено вами, багато зроблено воїнами ГУР і на землі, і на морі. Росія справді відчуває біль від ваших дій, від дій ваших побратимів, і це важливо, щоб російські винуватці цієї війни втрачали щоденно від неї", – наголосив Зеленський.

Він особливо відзначив успіх воїнів ГУР на морі, а саме – ураження російського ракетного корабля "Івановець". "Складна операція на рейді озера Донузлав – шість прямих влучань морських дронів у корпус "Івановця". Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу", – додав президент.

Зеленський висловив переконання, що вся Україна пишається військовослужбовцями ГУР, які виконують завдання такої складності.

"Честь, що ви в нас є. Наше завдання – берегти, підтримувати вас. Я хочу вам подякувати за те, що ви бережете життя всіх, ризикуючи вашим", – сказав він. Присутні також ушанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв війни, які віддали свої життя заради України. Глава держави вручив військовим ГУР Міноборони ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

Українські воїни знищили ракетний катер "Івановець" - що треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 1 лютого Головне управління розвідки здійснило спецоперацію, внаслідок якої поблизу тимчасово окупованого Криму було потоплено російський ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Його атакували морськими дронами. Операцію здійснили воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР. Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом - "Івановець" дав крен на корму і затонув.

Видання Defense Express опублікувало матеріал про операцію, в якому зазначалось, що російський катер атакували мінімум шість безпілотників. За його даними, вони "зграєю "загризли" ракетний катер "Івановець", послідовно мінімум двічі уразивши його у корму, а потім мінімум трьома ударами – у борт".

У ГУР повідомили, що вартість знищеного під час операції катера становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів. Крім того, РФ могла втратити чимало моряків – на катері було 40 членів екіпажу. На місці затоплення тривають пошуково-рятувальні роботи.

Це вже не перші втрати ворога у вказаній бригаді. Раніше спільними зусиллями СБУ та ВМС ЗСУ було пошкоджено малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум". Як відомо, "бавовна" у тимчасово окупованому Криму відбувається регулярно. Під прицілом військові об’єкти російських окупаційних військ.

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