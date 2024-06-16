Розташування заводу тримається в секреті, оскільки він є об'єктом особливого інтересу для російських окупантів.

Німецька збройова компанія Rheinmetall відкрила завод у західній частині України. На цьому заводі ремонтують бойові танки Leopard 1 і БМП Marder.

"Машини дуже добре зарекомендували себе і врятували багато життів українських солдатів, оскільки броня Marder значно перевершує броню радянських моделей", - прокоментував Маркус Фабер, експерт Вільної демократичної партії з питань оборони, передає BILD.

За словами генерального директора Rheinmetall Landsysteme Gmb Бьорна Бернхарда, українці високо цінують ці машини за їхній захист. "Ми також отримуємо дуже позитивні відгуки від солдатів порівняно з іншими західними бойовими машинами піхоти", - деталізував він.

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Бернхард розповів, що більшість БМП Marder, які надходять на цей завод на ремонт, підірвалися на мінах. Якщо постраждала тільки ходова частина, Marder можна привести в робочий стан за три тижні, навів приклад він.

Розташування німецького заводу Rheinmetall засекречено, оскільки він є об'єктом особливого інтересу для російських окупантів. "Ми усвідомлюємо, що як танковий завод ми завжди є стратегічною метою для ВПС Путіна", - прокоментував Бернхард.

Rheinmetall також хоче в майбутньому ремонтувати Leopard 2 та інших західних танків в Україні.

Робота Rheinmetall в Україні

Німецький концерн Rheinmetall має намір запустити в Україні виробництво бойових машин піхоти Lynx, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

Також повідомлялося, що Rheinmetall має намір запустити в нашій країні виробництво систем протиповітряної оборони.

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