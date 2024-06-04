Бундесвер планує замовити 200 000 додаткових 155-мм артилерійських снарядів.

Німеччина має намір замовити у виробника зброї Rheinmetall на 200 000 артилерійських снарядів більше, ніж планувала. Як повідомляє Reuters, це випливає з листа Міністерства оборони, направленого до бюджетного комітету парламенту.

"Армія планує отримати 200 000 додаткових 155-мм артилерійських снарядів на суму близько 880 мільйонів євро в рамках рамкової угоди з оборонною компанією. Армія вже уклала угоду вартістю 1,2 мільярда євро на кілька сотень тисяч снарядів, детонаторів і зарядів", - пише Reuters.

Зазначається, що нові снаряди мають поповнити запаси Бундесверу, оскільки Німеччина постачає зброю Україні для допомоги у війні.

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Як пише Reuters, компанія Rheinmetall, чия ринкова вартість після війни в Україні зросла більш ніж у чотири рази, відзначає різке зростання замовлень. Міністерство оборони Німеччини також хоче забезпечити Rheinmetall можливість створення нової виробничої лінії в німецькому місті Унтерлусс.

Плани Rheinmetall в Україні

Німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири збройових заводи. Зазначається, що майбутні підприємства вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох і зброю ППО.

Так, німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство у сфері протиповітряної оборони. Щодо запланованого спільного підприємства: найімовірніше, мине ще принаймні рік чи два, перш ніж виробництво може розпочатися.

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