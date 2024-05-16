Експерти зазначають, що першою задачею такого підприємства буде ремонт вже наявних систем, після чого він зможе поступово локалізувати їх виробництво.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство у сфері протиповітряної оборони. Про це повідомив керівник компанії Армін Паппергер під час загальних зборів Rheinmetall, йдеться на сторінці у мережі Х проекту "Допомога Німеччини Україні".

"Щодо запланованого спільного підприємства: швидше за все, пройде ще принаймні рік або два, перш ніж виробництво може розпочатися, і всі попередні кроки, такі як підписання Меморандуму про взаєморозуміння, створення СП, будуть зроблені. Жодних подальших деталей не було оголошено", – йдеться у повідомлені.

Паппергер також оголосив, що обіцяні наразі 40 БМП Marder 1A3 будуть поставлені в Україну, починаючи з цього місяця до вересня.

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В Defense Express зазначили, що вирішили перевірити інформацію, враховуючи, що джерелом цієї інформації дійсно є лише вказаний акаунт. Портал підкреслює, що нещодавно Rheinmetall провів підбиття підсумків першого кварталу 2024 року під час яких мова йшла і про плани німецького оборонного гіганта щодо України. Плани під простою тезою: "місія – стати першим варіантом для збройних сил України".

За даними військового порталу, серед позначок щодо локалізації партнерства – пряме відсилання до виробництва Fuchs, снарядів та самохідної зенітної установки Skynex. Так, про виробництво в Україні Fuchs – це вже затверджений проект. А залишається лише спільне виробництво систем ППО. Але і про них Паппергер говорив на презентації звіту за 2023 рік у середині березня 2024 року. Тоді він прямо зазначив, що у планах компанії створити в Україні виробництва військової техніки, снарядів, пороху та зенітного озброєння.

"Таким чином те, що у Rheinmetall у планах створити в Україні спільне виробництво систем ППО – абсолютна правда… Також слід розуміти, що першою задачею такого підприємства буде ремонт вже наявних систем, після чого він зможе поступово локалізувати їх виробництво", – підкреслює Defense Express.

Rheinmetall в Україні

Раніше УНІАН писав, що німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири збройові заводи. Зазначалось, що майбутні підприємства вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох та зброю ППО.

У березні 2024 року голова правління німецького концерну Армін Папперґер заявляв, що Rheinmetall уже найближчим часом розпочне будівництво снарядного заводу в Україні, також у планах - виробництво бронетехніки.

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