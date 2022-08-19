Україна зараз послідовно досягає "кінетичних ефектів" глибоко в тилу Росії.

Більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу після вибухів на початку серпня на авіабазі "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму.

Про це пише Reuters із посиланням на західного посадовця.

За його словами, Україна зараз послідовно досягає "кінетичних ефектів" глибоко в тилу Росії, що має суттєвий вплив на матеріально-технічну підтримку Росії та "значний психологічний вплив на російське керівництво".

"Наразі ми оцінюємо, що події на аеродромі "Саки" 9 серпня вивели з експлуатації більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту", - сказав чиновник.

Посадовець також зазначив, що Чорноморський флот щосили намагався функціонувати набагато більше, ніж "флотилія берегової оборони", яка лише зрідка завдавала ракетних ударів, і що його спроби загрожувати десантним нападом на Одесу було зірвано.

Він додав, що на час вибухів війна загалом перебувала у "моменті майже оперативного застою".

"Сухопутні війська жодної зі сторін не мають достатньої концентрованої наземної бойової сили, щоб розпочати ефективні наступальні дії, які б якимось чином суттєво вплинули на хід війни", - сказав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня, були нанесені удари по аеродрому в Новофедорівці на території Криму. Українська сторона заперечує своє причастя до вибухів, хоч і задоволена результатом.

Внаслідок атаки вдалося знищити дев'ять ворожих літаків, про що розповіли у Командуванні ПС ЗСУ. А голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич додав, що аеродром виведено з ладу.

Журналісти The Washington Post з посиланням на українського чиновника повідомили, що вибухи в Криму — це робота нашого спецназу.

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