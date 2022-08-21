Неспроможність Росії зупинити атаки на окупований Крим може викликати невдоволення в російському суспільстві.

Російські окупанти в Криму розглядають можливість посилення безпеки на півострові після атак на військову інфраструктуру, однак це може відволікти їхні сили від лінії фронту.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше аналітики ISW зазначали, що Росія використовувала всі типи сил безпеки, включаючи Росгвардію у якості бойових сил, тож для посилення захисту окупованого півострова їм, імовірно, доведеться відволікти частину цих сил від лінії фронту.

Експерти також додають, що тривала неспроможність Росії зупинити атаки на окупований Крим може викликати невдоволення в російському суспільстві.

"Один російський блогер розкритикував російські війська за те, що вони не використовували більше засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) після першої атаки безпілотника 31 липня", - йдеться в звіті.

Також зазначається, що про зростаючу стурбованість суспільства ефективністю російських заходів безпеки в Криму можуть свідчити затори, які спостерігаються на виїзді з окупованого півострова.

Нагадаємо, 20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту в Севастополі врізався дрон невстановленого походження. В результаті зіткнення верх будівлі загорівся. Повідомлялося, що обійшлося без постраждалих.

Також вранці 20 серпня серія визривів прогриміла в Євпаторії та Бахчисараї окупованого Криму.

Після чергових "ударів" Росія почала посилювати заходи безпеки на півострові. Зокрема, з бухти Севастополя вивели бойові кораблі на чергування.

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