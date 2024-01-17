До фрегата "Адмірал Макаров" додався ракетний корабель проекту "Буян-М".

У Чорному морі зафіксовано присутність ще одного ракетоносія Російської Федерації. Тепер загальний залп ракет типу "Калібр" збільшився до 16.

"У Чорному морі поступово вщухає шторм. Вороже корабельне угруповання поповнилося ще одним надводним ракетоносієм - до фрегата "Адмірал Макаров" додався малий ракетний корабель проєкту "Буян-М", - повідомили у Силах оборони півдня України.

Зазначається, що загальний залп ракет типу "Калібр" може становити 16 одиниць.

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"Рівень ракетної небезпеки - дуже високий! Сигнали повітряних тривог не ігноруємо!" - наголошують у Силах оборони.

Ситуація в Чорному морі - останні новини

Протягом минулої доби противник здійснив шість штурмів позицій ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Всі ці атаки виявилися невдалими – зазнавши втрат, окупанти відійшли на свої вихідні позиції. Також зазначалось, що у Чорному морі вранці перебувало чотири кораблі ворожого флоту, серед яких – надводний ракетоносій, споряджений вісьмома крилатими ракетами типу "Калібр". В Азовському морі бойове чергування ніс один російський корабель.

В ніч на 17 січня по Одесі російська армія завдала масованого ракетного удару, поранено троє людей. Дрони-камікадзе заходили на Одесу на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря. На Одещині 11 дронів збили на підльоті до узбережжя, переважна більшість впала у море, але уламками збитих безпілотників та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці тощо.

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