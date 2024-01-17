На підльоті до узбережжя збито 11 дронів, але уламки наробили шкоди.

Вночі через масовану дронову атаку в Одесі було поранено троє людей, серед них – дитина.

"Протягом майже 3 годин працювали підрозділи протиповітряної оборони. По одному дрону знищено на Миколаївщині й Кіровоградщині. Однак основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря", - повідомили у Силах оборони півдня України

Йдеться, що на Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали у Чорне море, але уламками кількох збитих безпілотників та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.

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В кількох місцях сталися займання - горіли квартири й автівки мирних жителів міста. Наразі пожежі ліквідовані. Троє людей отримали поранення.

За даними керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, осколкове поранення отримав 62-річний чоловік. Також постраждали жінка 1955 року народження, та дівчина, 1995 року народження. Медики надають людям необхідну допомогу.

Загалом з пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.

У регіональному главку ДСНС оприлюднили відео, на якому зафіксовано будинок, де сталося займання, та ліквідацію пожежі. Перелякані мешканці будинку розповідають, як рятувалися від пожежі. Показані зруйновані квартири багатоквартирного будинку.

Атака на Одесу

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські загарбницькі війська вкотре атакують територію України за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про їхнє пересування поінформував Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Цієї ночі російські війська запустили декілька груп дронів по території України, Одесу атакували БПЛА, які летіли з акваторії Чорного моря.

Повітряні сили також фіксували російські безпілотні літальні апарати у Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

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