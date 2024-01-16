Гуменюк зазначила, що не можна виключати ворожої активності після втрати розвідувальних літаків, тому йдеться про рівень ракетної небезпеки з моря як високий.

Великі десантні кораблі були заведені ворогом в пункти базування, але на чергуванні залишився фрегат "Адмірал Макаров", тому ракетна небезпека є високою. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що днями ворог вивів в штормове Чорне море понад 10 кораблів.

"Я не знаю чим завинив там особовий склад морського напрямку, але кораблі були безжалісно вигнані в штормову погоду в море. Зокрема, проводили певні навчання і злагодженість екіпажів великих десантних кораблів, які довготривалий час виконували суто логістичну функцію", - зазначила Гуменюк.

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При цьому вона додала, що на сьогодні великі десантні кораблі заведені в пункти базування, а залишився "покараним" тільки екіпаж "Адмірала Макарова" - це ракетоносій надводний, який продовжує в штормових умовах нести службу і нести загрозу ракетного удару.

"Адмірал Макаров" може нести 8 "Калібрів" і навіть в штормових умовах як зараз – 3-4 бали в Чорному морі може бути застосований для ракетних ударів. Це можуть бути точкові удари або скомбіновані з дронами", - зазначила Гуменюк.

При цьому зазначила, що не можна виключати ворожої активності після втрати розвідувальних літаків, тому йдеться про рівень ракетної небезпеки з моря як високий.

Російські кораблі у Чорному морі

Сили оборони півдня України 13 січня зазначали, що у Чорному морі російський агресор значно збільшив корабельне угрупування.

Тоді, попри шторм, ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 13 одиниць, серед яких 5 великих десантних кораблів і 1 надводний ракетоносій.

Зазначаллося, що фрегат "Адмірал Макаров", спорядження якого може становити до 8 "Калібрів", виведений на бойове чергування.

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