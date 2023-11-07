Людей просять за сигналом повітряної тривоги не зволікаючи переходити в укриття.

В Чорне море після довготривалої перерви в Чорному морі зафіксовано ворожий ракетоносій. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

"Після довготривалої паузи, в тому числі й через шторм, в Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій. Малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр". Рівень ракетної загрози оцінюємо як дуже високий", - наголошують військові.

Людей просять за сигналом повітряної тривоги не зволікаючи переходити в укриття.

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Російські ракетоносії в Чорному морі - деталі

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря тривалий час не було ворожих ракетоносіїв. За даними Сил оборони півдня України, ракетоносії російських окупантів були заведені у пункти базування. Зокрема вранці 7 листопада у Чорному морі перебувало чотири бойові кораблі російського флоту, ще один - в Азовському. Напередодні ракетоносії загарбників теж залишалися у пунктах базування.

Також Сили оборони півдня повідомляли, що за минулу добу ліквідовано 31 окупанта. Окрім того, було знищено багато ворожої техніки: зенітно-ракетний комплекс "Оса"; самохідна артилерійська установка "Мста-С"; реактивна система залпового вогню "Град" та шість гармат. Також знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", п’ять автомобілів та БпЛА "Mavic-3".

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада російські військові завдали комбінованого удару по Україні різними типами ракет та ударними дронами. Зокрема, Одесу атакували "Оніксом" та "Іскандером-М". Влучено у середмістя, по законсервованій промисловій будівлі. Вибуховою хвилею понівечено десятки багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.

Також по припортовій інфраструктурі міста окупанти спрямували дрони: 15 безпілотників знищено, але внаслідок влучання пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки зі збіжжям. Постраждало 8 жителів міста. У середмісті посеред вулиці утворилася величезна вирва.

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