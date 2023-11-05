Попередньо, пошкодження ракетоносія досить суттєві.

Один із найсучасніших кораблів чорноморського флоту РФ – носій крилатих ракет "Калібр", який був пошкоджений на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі напередодні, не зможе виходити на бойове чергування найближчим часом.

Як розповіла в ефірі телемарафону начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, удар по Керченському суднобудівному заводу був потужний, вдалий і абсолютно законний, оскільки це потужності, які забезпечують боєздатність ворога.

"Наскільки пошкоджений сучасний ракетоносій, ми поки що не маємо повноцінної інформації. Але попередньо по тих знімках, які ми бачили, пошкодження досить суттєві. Це означає, що найближчим часом цей ракетоносій не долучатиметься до несення служби однозначно", - сказала вона.

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За словами Гуменюк, наразі в Чорному морі не зафіксовано жодного ворожого ракетоносія, що перебував би на бойовому чергуванні, оскільки на морі потужний шторм.

"Але пам’ятаємо, що ворог може застосовувати рекетоносії навіть з бухти, де вони укриваються від шторму", – зауважила вона.

Удар по Керченському суднобудівного заводу "Залив"

4 листопада в тимчасово окупованій Керчі прогриміли вибухи. Згодом з'явилася інформація про задимлення в районі суднобудівного заводу "Залив" в Керчі. "Диміло" і біля Кримського мосту.

Згодом командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив успішне влучання в російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" біля окупованої Керчі.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це судно ще навіть не брало жодної участі в бойових діях, а лише проходило якісь випробування.

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