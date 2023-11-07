ЗСУ відповіли ворогові знищенням РЕБ "Поле" та ЗРК "Оса".

На одному з напрямків підрозділи ЗСУ знищили живу силу та техніку ворога, серед якої РЕБ "Поле" та ЗРК "Оса". Зі свого боку окупанти примудрилися обстріляти порожні склади у Херсоні.

За даними прес-служби Сил оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 31 окупанта. Знищено багато ворожої техніки: зенітно-ракетний комплекс "Оса"; самохідна артилерійська установка "Мста-С"; реактивна система залпового вогню "Град" та шість гармат. Також знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", п’ять автомобілів та БпЛА "Mavic-3".

За даними пресслужби, наразі у Чорному морі перебуває чотири бойові кораблі ворожого флоту, ще один - в Азовському. Як й напередодні російські ракетоносії залишаються у пунктах базування.

Також зазначається, що протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав два авіаційні удари із застосуванням 9 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини.

"Продовжуючи тероризувати населення, окупанти скинули з БпЛА 22 осколкові боєприпаси по населених пунктах Бериславського району. За минулу добу ворог здійснив понад 70 артилерійських обстрілів з використанням 436 снарядів, у тому числі 9 обстрілів населених пунктів. По місту Херсон ворог гатив 7 разів, обстріляні Зеленівка, Берислав, Томина Балка", - йдеться у повідомленні.

Зараз відомо, що внаслідок обстрілів поранено 4 цивільних, пошкоджено 4 приватні будинки, будівлю медичної установи, будівлю одного з приватних підприємств та цивільний автомобіль.

Також внаслідок підриву на міні типу "Лепесток", яку залишили по себе загарбники, травмовано цивільну особу у Бериславському районі на Херсонщині.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що противник гатив по правобережжю з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, ЗУ- 23-2 та авіації. Лише по Херсону ворог випустив 27 снарядів. За даними посадовця, через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Як уточнив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, вдруге за вісім днів російська армія вдарила по одній і тій самій території у Херсоні.

"Зруйновані склади. Вони були порожніми. Люди не постраждали", - додав Мрочко. Він також оприлюднив відео, на якому зафіксовано наслідки цього обстрілу.

Що саме ЗСУ пустили на металолом

ЗРК "Оса" - автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Він є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії у всіх видах бойових дій.

Комплекс оснащений чотирма зенітними керованими ракетами 9M33, модифікація "Оса-АК" має 6 ракет 9М33М2, а "Оса-АКМ" - 6 ракет 9М33М3. На кінець 2007 року був найчисельнішим в Росії комплексом військової ППО. На озброєнні понад 400 машин.

Р-340РП "Поле-21" - російська станція РЕБ, що призначена для пригнічення каналів супутникової навігації. Станції Р-340РП з антенами передбачено встановлювати на наявних або на спеціально збудованих вежах або щоглах потрібної висоти. Також можливо розміщення засобів комплексу на автомобільній базі. Постачається до армії РФ з 2016 року.

РФ скинула рекордну кількість авіабомб на Херсонщину

Як повідомляв УНІАН, напередодні загарбники РФ застосували рекордну кількість авіабомб по населених пунктах Херсонщини. За даними Сил оборони півдня України, протягом доби противник там завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 85 керованих авіабомб - рекордну кількість за добу з початку війни, яку РФ застосувала проти жителів правобережжя.

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