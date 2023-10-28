Також уражено ще 5 одиниць ворожої техніки, в тому числі вантажівки з особовим складом та боєприпасами.

На Донеччині українські військові за допомогою дронів тільки за два дні мінуснули найсучасніший російський танк Т-90 "Прорив", а також уразили танк Т-80, броньовану машину, артилерійську систему, дві вантажівки з особовим складом та боєприпасами.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що розібратися з технікою окупантів військовим допомогли БпЛА "Вампір" та R-18.

"Розібратися з технікою окупантів військовим допомогли БпЛА "Вампір" і R-18. Цих "пташок" ми нещодавно передали від Армії дронів. Продовжуємо забезпечувати безпілотниками від держави всі напрямки фронту та масштабувати виробництво українських дронів", - зазначив міністр.

Як штучний інтелект нищить окупантів в Україні

Проект "Армія дронів" започаткували влітку минулого року для безперебійної закупівлі безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України, їхнього ремонту, а також навчання та тренування пілотів-операторів. Цьогоріч на ці потреби держава виділила 40 мільярдів гривень, а наступного року передбачено спрямувати 48 мільярдів гривень.

На початку жовтня стало відомо, що на фронт відправляють майже 2 тисячі БПЛА зі штучним інтелектом. "Пташки" Autel EVO MAX 4T закуплено за кошти державної програми "Армія дронів". Вони допомагають безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об’єкти росіян завдяки ШІ. Штучний інтелект автоматично визначає різні типи цілей, відстежує їх на великій висоті і передає дані. Після чого працюють ударні коптери та артилерія.

26 жовтня 2023 року стало відомо про те, що ЗСУ направили понад 200 дронів Heavy Shot для ліквідації військ РФ. Можливості нових "пташок" розкрив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За словами міністра, ці "пташки" допоможуть воїнам тримати оборону та контратакувати - військові знищуватимуть піхоту, техніку, склади й командні пункти окупантів. Він зауважив, що Heavy Shot мають стійку до дії РЕБ систему GPS-навігації та автоматично повертаються на базу після ураження ворогів. Ці дрони повністю розроблено та вироблено в Україні компанією Gurzuf Defence.

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