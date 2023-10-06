"Пташки" допоможуть безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити добре замасковані об’єкти росіян.

На фронт відправили майже 2 тисячі безпілотників Autel EVO MAX 4T зі штучним інтелектом. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

"Пташки" Autel EVO MAX 4T закуплено за кошти державної програми "Армія дронів". Вони допоможуть безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об’єкти росіян завдяки ШІ", - зазначив віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, штучний інтелект автоматично визначає різні типи цілей, відстежує їх на великій висоті і передає дані. Після чого працюють ударні коптери та артилерія.

Федоров також відмітив, що тільки за минулий тиждень ударні роти БПЛА "Армії дронів" вразили 220 одиниць російської техніки.

"Армія дронів" - останні новини

Нагадаємо, 28 вересня стало відомо, що на фронт передають понад 1700 безпілотників за програмою "Армія дронів". Серед них є дрони українського виробництва та іноземні безпілотники, які стоять на озброєнні країн НАТО. Ударні "Вампіри", FPV-дрони "Фенікс", швидкісні "Пінгвіни", Avenger, а також Mavic і Matrice.

Упродовж місяця - з 4 вересня до 2 жовтня - "Армія Дронів" уразила 136 танків, 270 артилерійських систем, включно з САУ. Загалом за місяць кількість ураженої техніки сягла 793 одиниць. Також було уражено понад 340 одиниць особового складу.

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