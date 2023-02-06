Російський пропагандистський телеканал RT опублікував відео з колишнім главою "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним, який нібито повернувся на війну в Україні після поранення.
В описі до відео йдеться, що "артилеристи 1-го армійського корпусу спільно з бійцями спецзагону "Царські вовки" відпрацювали по виявлених розвідкою позиціях противника в районі Авдіївки".
Війна в Україні та Дмитро Рогозін: подробиці
Рогозін є одним з активних прихильників війни проти України. Однак довгий час його участь в ній обмежувалася грізними заявами. 22 грудня все змінилося, коли Рогозін потрапив під удар артилерії в окупованому Донецьку.
Як з'ясувалося, російський політик вирішив влаштувати гучне святкування свого дня народження в захопленому місті. Кілька снарядів прилетіли по ресторану в самий розпал застілля.
Рогозіну пощастило вижити, але він отримав поранення, через яке довелося робити операцію.