Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін позував на камери.

Російський пропагандистський телеканал RT опублікував відео з колишнім главою "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним, який нібито повернувся на війну в Україні після поранення.

В описі до відео йдеться, що "артилеристи 1-го армійського корпусу спільно з бійцями спецзагону "Царські вовки" відпрацювали по виявлених розвідкою позиціях противника в районі Авдіївки".

Війна в Україні та Дмитро Рогозін: подробиці

Рогозін є одним з активних прихильників війни проти України. Однак довгий час його участь в ній обмежувалася грізними заявами. 22 грудня все змінилося, коли Рогозін потрапив під удар артилерії в окупованому Донецьку.

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Як з'ясувалося, російський політик вирішив влаштувати гучне святкування свого дня народження в захопленому місті. Кілька снарядів прилетіли по ресторану в самий розпал застілля.

Рогозіну пощастило вижити, але він отримав поранення, через яке довелося робити операцію.

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