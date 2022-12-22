Російський політик отримав осколкове поранення сідниць, лівого стегна та мʼяких тканин голови.

Екс-глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін отримав поранення під час вибуху в окупованому Донецьку. Чиновник святкував свій день народження в донецькому готельно-ресторанному комплексі "Шеш-Беш".

Як повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости", загрози його життю немає. Зазначається, що травми також отримали особи, які супроводжували Рогозіна.

"Поранений у спину. Житиму. Осколок у сантиметрі від хребта", – прокоментував Рогозін інцидент російському RT.

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Водночас, за даними BAZA, внаслідок вибуху Рогозін отримав осколкові поранення й інших частин тіла.

"Колишній глава "Роскосмосу" отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна. За уточненими даними, всього під час обстрілу ресторану загинули 2 людини, ще 5 поранені", – йдеться у повідомленні.

Крім того, є інформація про те, що в ресторані також було поранено "голову уряду" так званої "ДНР" Віталія Хоценка. Його охоронець помер. В обстрілі пропагандисти звинуватили Україну.

Хто такий Дмитро Рогозін

Дмитро Рогозін – російський політик та пропагандист. З 24 травня 2018 року він обіймав посаду голови "Роскосмосу".

15 липня 2022 року президент Росії Володимир Путін своїм указом звільнив Дмитра Рогозіна з посади гендиректора держкорпорації. Тоді прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що для Рогозіна готують іншу посаду.

В листопаді 2022 року колишній голова "Роскосмосу" заявив про нібито можливе використання "експериментального озброєння" РФ на полі бою в Україні. Виробникам пропонують випробовувати в нашій країні різні розробки і військові комплекси, які не поставлені на конвеєр.

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