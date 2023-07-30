Їх проводили за двома сценаріями: один - для РФ, а другий - для Білорусі.

Окупаційні спецпризначенці з Росгвардії провели навчання щодо придушення бунтів у Російській Федерації та Білорусі.

Як пише Центр національного спротиву, тренування проходили у два етапи.

На першому етапі розглядалась протидія масовій непокорі мобілізованих і членів їх сімей під час проведення заходів повної мобілізації населення РФ. Водночас на другому - захід на територію Білорусі для наведення "порядку" після "нанесення збройними силами України та Польщі ракетних ударів по таборах вагнерівців".

Відео дня

Згідно з задумом, кількість особового складу терористичного ПВК становила 20 тис. осіб.

Війна в Україні - роль Росгвардії

Як повідомляв УНІАН, раніше Російська Федерація направила Росгвардію та ФСБ на окупований південь України, щоб завадити дезертирству окупантів.

Пізніше з'явилась інформація, що у Луганській області російські дезертири тікають у посадки. Там їх також мали шукати силовики з Росгвардії.

Генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявляв, що у Росії дедалі частіше бунтують генерали, що призводить до показових відставок. Процес почне набирати обертів після успіхів українських сил на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: