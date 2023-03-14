Ворожі кораблі знаходяться у Чорному, Азовському та Середземному морях.

У Чорному морі кількість ворожих ракетоносіїв зменшилась до одного. Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.

"Станом на 14 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 4 ракет", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в Азовському морі - один ворожий корабель; в Середземному - чисельність угруповання зменшилася до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

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Як повідомляв УНІАН, 13 березня російські окупанти вивели у Чорне море два ракетоносії та підводний човен, споряджені 20 "Калібрами".

Ракетні удари РФ по Україні

Останній масований ракетний обстріл України стався 9 березня. Тоді росіяни випустили по нашій державі понад 80 ракет різного базування.

Загалом з довтня окупанти здійснили не менше 15 масованих обстрілів, використавши понад 800 ракет.

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