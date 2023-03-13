Зазначається, що загроза завдання ракетного удару надзвичайно висока.

Російські окупанти вивели у Чорне море два ракетоносії та підводний човен.

"У Чорне море виведено два надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр". Загроза завдання ракетного удару надзвичайно висока", - повідомляє оперативне командування "Південь".

У командуванні додали, що станом на 11:30 ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв в Чорному морі. Додатково виведено підводний човен. Загальний залп - до 20 ракет.

Відео дня

Також зазначається, що спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних БпЛА.

Ракетні удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, 12 березня в Чорному морі були відсутні ракетоносії.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росія з жовтня 2022 року випустила в напрямку України понад 820 крилатих ракет. Йдеться про 15 масованих обстрілів.

Як пише CNN, остання масована атака окупантів показала, що Росія змінила тактику ракетного терору України. Це сталося на тлі посилення протиповітряної оборони ЗСУ.

Останній масований ракетний обстріл стався 9 березня. Тоді окупанти випустили по містах України 81 ракету, з яких 20 ракет – морського базування "Калібр".

Вас також можуть зацікавити новини: