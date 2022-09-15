Лідер Чечні заявив, що його "ідея" може допомогти "виконати завдання СВО".

Одіозний лідер Чечні Рамзан Кадиров придумав, як врятувати Кремль від загальної мобілізації. Він оголосив про план "самомобілізації".

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

Зокрема, Кадиров нагадав, що Росія - федеративна держава. Отже, регіони можуть бути ініціаторами будь-яких починань.

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"І одним із таких починань сьогодні має стати "самомобілізація". Не потрібно чекати на оголошення Кремлем військового стану, або навпаки, відсиджуватися в очікуванні закінчення "СВО" в Україні. Глава кожного суб'єкта Росії сьогодні має довести свою готовність допомогти державі. І допомога ця має виражатися не словесними виступами чи банальними автопробігами, а конкретними діями, які допоможуть бійцям" - заявив Кадиров.

Його "ідея" полягає в тому, що "кожен керівник регіону цілком може підготувати, навчити і укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців".

"Для окремо взятого суб'єкта це не така вже велика кількість, я навіть сказав би, що це - мінімум, який суб'єкти повинні виконати для початку. Натомість у масштабах держави це значний військовий контингент у 85 тисяч осіб – майже армія! Питання вирішення завдань "спецоперації" можна було б закрити в найкоротший термін. І все це, зауважте, без оголошення мобілізації", - додав він.

Крім того, Кадиров щиро впевнений, що в РФ "достатньо щирих патріотів", готових поповнити лави добровольців.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кадиров заговорив про оголошення воєнного стану у Росії та закликав регіони самим вже зараз починати мобілізацію. Він додав, що чеченські підрозділи продовжать війну в Україні, навіть якщо так звана "спецоперація" Путіна завершиться.

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