Одіозний лідер Чечні Рамзан Кадиров придумав, як врятувати Кремль від загальної мобілізації. Він оголосив про план "самомобілізації".
Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.
Зокрема, Кадиров нагадав, що Росія - федеративна держава. Отже, регіони можуть бути ініціаторами будь-яких починань.
"І одним із таких починань сьогодні має стати "самомобілізація". Не потрібно чекати на оголошення Кремлем військового стану, або навпаки, відсиджуватися в очікуванні закінчення "СВО" в Україні. Глава кожного суб'єкта Росії сьогодні має довести свою готовність допомогти державі. І допомога ця має виражатися не словесними виступами чи банальними автопробігами, а конкретними діями, які допоможуть бійцям" - заявив Кадиров.
Його "ідея" полягає в тому, що "кожен керівник регіону цілком може підготувати, навчити і укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців".
"Для окремо взятого суб'єкта це не така вже велика кількість, я навіть сказав би, що це - мінімум, який суб'єкти повинні виконати для початку. Натомість у масштабах держави це значний військовий контингент у 85 тисяч осіб – майже армія! Питання вирішення завдань "спецоперації" можна було б закрити в найкоротший термін. І все це, зауважте, без оголошення мобілізації", - додав він.
Крім того, Кадиров щиро впевнений, що в РФ "достатньо щирих патріотів", готових поповнити лави добровольців.
Як повідомляв УНІАН, раніше Кадиров заговорив про оголошення воєнного стану у Росії та закликав регіони самим вже зараз починати мобілізацію. Він додав, що чеченські підрозділи продовжать війну в Україні, навіть якщо так звана "спецоперація" Путіна завершиться.