Агресор, швидше за все, посилить обстріли по нашій країні в дні річниці з початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну.

У Верховній Раді України очікують ескалації обстрілів з боку росіян протягом 22-24 лютого - періоду річниці з моменту початку повномасштабного вторгнення військ РФ.

У ці дні окупанти можуть традиційно застосувати свої ракети й БПЛА, повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю "Укрінформу".

"На мою думку, з 22 по 24 лютого є велика ймовірність загострення військової ситуації", - сказав він.

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Також Веніславський уточнив, скільки приблизно ракет агресор може запустити по Україні у вище згадані дні. На його думку, швидше за все, йдеться не про сотню боєголовок, а про набагато меншу кількість ракет, адже їх у РФ критично мало.

"Цілком ймовірно, що з 22 по 24 лютого війська РФ можуть їх використати, але це будуть точно не сотні, а десятки, можливо, - до ста ракет", - додав він.

Швидше за все росіяни спеціально запускають повітряні кулі з відбивачами по нашій території в рамках підготовки відповідного масованого удару по Україні, зазначив Веніславський.

Також він оцінив, що наразі у РФ на озброєнні ще є від десятків до сотень високоточних ракет - це критично низький рівень запасів, який агресор не може собі дозволити повністю витратити.

РФ запускає повітряні кулі з відбивачами по Україні

Нагадаємо, 14 лютого речник повітряних сил Юрій Гнат повідомив, що росіяни запустили в повітряний простір України кулі з кутовими відбивачами з метою розвідки та відволікання української ППО. Тоді він повідомив, що ситуація знаходиться під контролем: кулі рухаються з повільною швидкістю, а в українському небі чергують винищувачі.

Пізніше в британській розвідці пояснили, що запуск повітряних куль по території України - це нова тактика армії РФ, що націлена на збір інформації про українські системи ППО.

Також там уточнили, що саме з цієї причини 14 лютого сусідня з Україною держава Молдова була змушена закрити свій повітряний простір.

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