Таким чином ворог намагається збирати інформацію про українську ППО і хоче змусити українців витрачати запаси ракет та боєприпасів.

У Британській розвідці пояснили причину запуску російськими окупантами повітряних куль в український повітряний простір, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.

"15 лютого 2023 року українські Збройні сили помітили над Києвом декілька повітряних куль з встановленими під ними радіолокаційними відбивачами. Українські посадовці повідомили, що ЗСУ збили щонайменше шість з них", - йдеться в повідомленні.

Також, 12 лютого 2023 року, Повітряні сили ЗСУ повідомили про виявлення повітряних куль над східною частиною Дніпропетровської області.

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"Імовірно, що повітряні кулі були російськими. Вони, імовірно, представляють нову тактику Росії зі збору інформації про українські системи протиповітряної оборони і щоб змусити українців витрачати цінні запаси наземних ракет та боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сказано, що 14 лютого 2023 року виявлення об'єкту форми повітряних куль призвело до закриття повітряного простору Молдови на декілька годин.

"Існує реальна можливість, що це була російська повітряна куля, яку занесло з повітряного простору України", - зазначили у британській розвідці.

Росія почала застосовувати повітряні кулі - що відомо

15 лютого ЗСУ вперше зафіксували в небі над Києвом повітряні кулі РФ, у зв'язку з чим в області була оголошена тривога. Повідомлялося, що кулі збирали дані про розміщення систем ППО, або просто виснажували ресурс зенітних військ.

Наступного дня, 16 лютого, Росія здійснила масований пуск ракет по Україні, вчергове пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури.

Експерти погоджуються, що Росія тепер буде частіше вдаватися до "помилкових повітряних цілей". Таким чином, країна-агресор адаптує свої атаки.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що ЗСУ тільки вчаться відрізняти помилкові цілі від розвідувальних БПЛА: в окремих випадках повітряні кулі теж можуть розвивати швидкість безпілотників.

Також у ЗСУ зазначають, що ворог відмовився від тактики масованих ударів по Україні. 18 лютого РФ випустила по материковій Україні чотири "Калібри": дві ракети вдалося збити силами ППО, дві вдарили по Хмельницькій області.

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