Вранці того дня окупанти запустили по Україні різні типи ракет та безпілотників.

У понеділок, 31 жовтня, Росія випустила по території України ракет різних типів та БПЛА. Їхня загальна вартість становить близько $760 млн.

Про це пише Forbes.

Того ранку по Україні окупанти випустили такі типи ракет: 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітні ракети до С-300, одна авіаційна ракета Х-59 та п’ять БПЛА різних типів.

Відео дня

"Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, зенітна ракета до С-300 – $2 млн, БПЛА різних типів разом із ракетою Х-59 – близько $1 млн. Загальна вартість усіх випущених 31 жовтня ракет і дронів – близько $760 млн", - зазначає журнал.

Масований обстріл України 31 жовтня - найважливіші новини

Загарбники зранку 31 жовтня здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури, які знаходяться в різних областях нашої держави.

Спершу повідомлялося, що вороги з району Волгодонська Ростовської області Росії та з півночі Каспійського моря з літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 запустили понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555, і 44 з них ліквідували.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що РФ використала по цивільних українських обʼєктах, зокрема, 55 крилатих ракет Х-101, одну керовану авіаракету Х-59 та чотири іранських безпілотники-камікадзе Shahid-136.

Унаслідок ворожих ударів в нашій державі було пошкоджено електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Вас також можуть зацікавити новини: